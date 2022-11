La rotta tracciata dall’edizione 2022 per il turismo dal Wtm London, lo spettro dei voli cancellati che si allunga sulla stagione invernale e il piano per sostenere le imprese dell’industria dei viaggi messo a punto da Intesa Sanpaolo. E ancora i progetti di Marriott per crescere nell’alto di gamma e il Focus Capodanno. Questi alcuni dei temi contenuti sull’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Un altro turismo: la rotta del Wtm

Un ritorno al passato che guarda al futuro, facendo i conti con i lasciti di una pandemia che ha fatto emergere con chiarezza le criticità dell'industria dei viaggi globale e con le sfide imposte da uno scenario internazionale che obbliga l'intera filiera a ricominciare in modo nuovo. L'edizione 2022 del World Travel Market London è… (continua nella digital edition)



Voli cancellati, la protesta

Mancanza di personale, problemi legati al Covid, consegne ritardate degli aerei da parte delle case costruttrici: dopo un'estate complessa, l'emergenza cancellazione voli si allunga anche sulla stagione invernale. Si tratta di un trend a… (continua nella digital edition)



L’anno che verrà tra prezzi in salita e assenza di voli

Prudenza e pragmatismo. Dopo aver cavalcato l'onda estiva con prenotazioni e prezzi in crescita, adesso tutti provano a delinerare il quadro della prossima stagione. Con qualche incognita abbastanza evidente. Le imprese dell'industria turistica sono ormai proiettate… (continua nella digital edition)



Intesa Sanpaolo: un piano per le imprese

Le imprese del turismo, in questo periodo di difficoltà e crisi, si sono mostrate resilienti, ma è evidente che hanno necessità di una trasformazione e di essere accompagnate verso un modo di intendere il turismo più moderno". Anna Roscio, responsabile sales & marketing imprese di Intesa Sanpaolo… (continua nella digital edition)



Marriott: “La ripresa secondo noi”

Con l'avvicinarsi del nuovo anno è tempo di bilanci per il settore alberghiero. E Neal Jones, chief sales & marketing officer di Marriott International Emea, non può che sorridere. Il mondo del turismo sta ripartendo e, solo sull'Italia, il gruppo ha una serie di impegni con i brand alto di gamma che… (continua nella digital edition)



Focus Capodanno: aspettando il target medio

La tendenza è evidente: mai come quest'anno le vendite di Natale e Capodanno sono trainate dalla parte alta del mercato. A causa del caro voli e dell'aumento generalizzato dei prezzi di servizi e strutture ricettive, viaggiare in uno dei periodi più richiesti dell'anno richiede… (continua nella digital edition)