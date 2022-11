Mef: canone Rai in bolletta anche nel 2023

Almeno per il prossimo anno l'importo dovuto per il canone Rai sarà riscosso tramite le bollette. Anche se nel Pnrr l'Italia si era impegnata con l'Europa a dire addio a questo sistema (e lo stesso Governo Draghi, la scorsa primavera, avesse promesso di cambiare meccanismo) nel 2023 il metodo resterà lo stesso.

Con una nota, il Ministero delle Finanze ha infatti risposto ad otto sigle sindacali preoccupate per i conti dell'azienda nel caso in cui il canone Rai fosse stato tolto dalle bollette chiarendo che al momento non sono allo studio cambiamenti su questo fronte.



Come riporta ilsole24ore.com, è stato sottolineato che l'Agcm non aveva rilevato alcuna criticità rispetto alla riscossione del canone Rai nelle bollette.