Per troppe stagioni erano scomparse dagli scaffali delle agenzie. Oggi, invece, complice una domanda di viaggi in ascesa, le crociere sul Nilo tornano di moda.

La conferma arriva dal mondo del turismo organizzato che, insieme alla ripresa dell’Egitto balneare, racconta del revival di questo grande classico, che un tempo aveva fatto la fortuna di tanti operatori specializzati.



“La domanda sull’Egitto da noi è tornata alta, ma - osserva Gaetano Lionetti, titolare della Lionetti Viaggi di Matera - sta riprendendo quota anche la navigazione sul Nilo, che dopo la primavera araba aveva perso appeal senza riuscire mai a invertire realmente la tendenza”.



Segnali promettenti anche quelli rilevati da Francesca Neri, direttore tecnico della No Stop Viaggi di Monfalcone: “L’Egitto classico è uno dei prodotti più richiesti di Natale e Capodanno. Sia perché riesce a soddisfare il desiderio di andare all’estero, ma con prezzi decisamente più abbordabili rispetto ad altre soluzioni, sia perché, essendo un prodotto che la clientela più giovane non conosce, incuriosisce molto”.



Conferma che il mix navigazione lungo il Nilo e tour archeologici stia vivendo una stagione estremamente positiva anche Enrico Ducrot, ceo dei Viaggi dell’Elefante: “Siamo molto soddisfatti delle vendite. Questi anni di Covid hanno cancellato tutti i timori che in passato avevano frenato la domanda ed è tornato un desiderio enorme di crociera sul Nilo. Ma quello che sorprende - aggiunge - è che, nonostante in passato avesse costi di gran lunga inferiori, oggi viene ugualmente richiesta tantissimo”.

Amina D'Addario