Viaggi di lavoro, i consigli di BizAway per ridurre spese e tempo

Con la conclusione della fase acuta della pandemia i viaggi di lavoro stanno riprendendo a pieno ritmo e le aziende si trovano nella necessità di ottimizzare le spese senza però perdere tempo.

Per cercare di limitare l’impatto di quelle che, a oggi, rappresentano una delle spese più alte in bilancio per numerose imprese, ossia le trasferte aziendali, BizAway consiglia di valutare attentamente tutte le opzioni di trasporto e di alloggio, cercando di allontanarsi dall’abitudine che spinge le aziende a scegliere sempre le stesse soluzioni.



Necessario confrontare i prezzi

Occorre inoltre confrontare i prezzi delle varie compagnie di viaggio: non sempre le più note sono anche le più convenienti. Paragonare con attenzione le varie offerte è senza dubbio un’azione che consente a chi organizza un viaggio di lavoro di risparmiare sul budget.



“Stiamo riscontrando un crescente bisogno, da parte delle aziende, di ottimizzare il più possibile sui viaggi aziendali, a cui non vogliono assolutamente rinunciare nonostante il periodo di crisi" afferma Luca Carlucci, ceo e Co-Founder di BizAway”. Ecco perché sempre scelgono di rivolgersi a una Tmc, ovvero un’azienda specializzata in gestione dei viaggi aziendali.



Perché rivolgersi a una Tmc

Questa tipologia di aziende, spiega BizAway, si differenzia dalle tradizionali agenzie di viaggi perché si occupa non solo delle prenotazioni, ma anche della negoziazione delle tariffe, della personalizzazione sulla base delle singole travel policy, della gestione della parte amministrativa e di tutte quelle azioni che ruotano intorno a una trasferta lavorativa.



"Ci impegniamo ogni giorno per minimizzare il tempo, riducendolo fino al 50%, di chi utilizza la nostra piattaforma – spiega Carlucci - , per semplificare il più possibile le procedure di organizzazione di un viaggio e per limitare al minimo i costi”. L’affidamento a una Tmc come BizAway consente inotre alle aziende di ridurre di un quarto i costi dell’operazione rispetto ai prezzi di mercato.



Nella foto Flavio Del Bianco e Luca Carlucci, co-founders di BizAway