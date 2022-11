I4T amplia I4Flight, copertura estesa a tutti i mezzi di trasporto

I4T ha ideato una nuova versione di I4Flight, la polizza che interviene in caso di cancellazione del volo da parte del vettore. Nella nuova formulazione, già disponibile nelle agenzie di viaggi, il prodotto è stato aggiornato con l’estensione delle coperture a tutti i mezzi, inclusi, ad esempio, treni, navi e bus di linea.

La nuova I4Flight prevede, dunque, il rimborso dei costi di annullamento o modifica del viaggio derivanti dalla cancellazione di un mezzo di trasporto regolarmente prenotato, indipendentemente dal mezzo e dalla causa della cancellazione, compresi quindi scioperi e condizioni meteo.



"Il prodotto più completo sul mercato"

“I4Flight – racconta Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T (nella foto) - è stata la prima ed è tuttora la più venduta polizza contro la cancellazione dei voli, evento purtroppo sempre più frequente, come dimostrano gli oltre 62mila passeggeri assicurati nei primi 9 mesi del 2022. Oggi abbiamo aggiornato la polizza allargando l’ambito di applicazione e aumentando le garanzie. Questo la rende attualmente il prodotto più competitivo e completo sul mercato della sua categoria: uno strumento fondamentale che tutela gli organizzatori di pacchetti turistici e i loro clienti”.



Al momento della sottoscrizione è possibile scegliere tra la versione ‘base’, con massimale di 500 euro ad assicurato per i viaggi in Italia e in Europa e 1.000 euro per i viaggi nel resto del mondo, e ‘plus’ con massimale di 1.500 euro per tutti i viaggi, ideale nel caso di pacchetti di fascia alta o sul lungo raggio.