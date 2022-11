Da Smartbox dodici nuove idee regalo per le vacanze di fine anno

Sono 12 le nuove idee regalo firmate Smartbox e ideate per i weekend o le pause infrasettimanali. La Carta Weekend dà accesso a quattro tipologie di soggiorno, ognuna disponibile nella versione con una o due notti, per un totale di 8 idee regalo.

Tra le pochette regalo Smartbox ‘Weekend con gusto’, che dà modo di scegliere fra 700 esperienze gastronomiche in tutta Italia, oppure ‘Weekend di benessere’, con 150 idee all’insegna del wellness in hotel e agriturismi nel nostro Paese.

Il pacchetto ‘Per staccare’ comprende, invece, tre giorni per due persone a scelta in una rosa di 1.000 strutture selezioante. Chi, poi, preferisce l’Europa potrà optare per un weekend in una delle 2600 location proposte da Smartbox.



Sono invece quattro le idee regalo che fanno parte di ‘Carta Attività’; ciascuna offre un’ampia selezione di esperienze, per vivere giornate tra canyoning e arrampicata oppure soggiorni di 1 o 2 notti tra relax, gusto e sport.

La validità della carte regalo Smartbox è di 3 anni e 3 mesi e vi è la possibilità di effettuare gratuitamente cambi illimitati, oltre alla disponibilità garantita tutto l’anno per i soggiorni.