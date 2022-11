Volagratis.com: ecco come viaggeranno gli italiani nel 2023

Grande attenzione al portafoglio, prenotazioni sempre più a ridosso della partenza, prevalenza di voli a corto e medio raggio e ricerca di eventi come motivazione al viaggio. Sono queste le tendenze 2023 evidenziate dall’analisi Volagratis.com, che spiega come a influenzare le scelte degli italiani siano soprattutto la situazione socio-economica globale e i rincari energetici.



Quando volare costa meno

Due fattori che porteranno, il prossimo anno, alla scelta di viaggi sempre più low cost e, a questo proposito, Volagratis.com ha individuato le settimane in cui costerà meno volare nel 2023. Secondo i dati raccolti dal portale, i prezzi più bassi dei voli si troveranno nella quarta e nella quinta settimana dell’anno (dal 23 gennaio al 5 febbraio), nelle quali si concentrerà il maggior numero di voli low cost, seguite dalla seconda (9-15 gennaio) e dalla diciannovesima (8-14 maggio).

Il prossimo anno vedrà, inoltre, crescere il numero di viaggi last minute. Un trend, questo, già emerso nel mese di ottobre 2022, quando il 40% delle prenotazioni è avvenuto con una finestra temporale che va da un giorno a un massimo di tre settimane prima della partenza, con il 16% delle prenotazioni effettuate entro 7 giorni dal viaggio.



Le mete preferite

Per quanto riguarda, invece, la scelta delle destinazioni, i dati raccolti da Volagratis.com tra settembre e ottobre 2022 evidenziano, rispetto ai due mesi precedenti, una crescita a doppia e tripla cifra delle ricerche per mete quali Sharm el Sheikh (+156%), Marrakech (+140%), la capitale giordana Amman (+137%) e Dubai (+39%).



Tra le mete da tenere d’occhio Volagratis.com segnala Londra, che ospiterà la sessantasettesima edizione dell’Eurovision Song Contest, Istanbul con la finale della Uefa Champions League, e poi ancora Brescia e Bergamo, le due Capitali Italiane della Cultura 2023, e Timișoara, in Romania, nominata anche’essa Capitale Europea della Cultura per il prossimo anno.