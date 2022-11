Shiruq presenta il Sudan alle agenzie: tutte le informazioni sul webinar

Una destinazione da scoprire per gli amanti del turismo culturale. Il tour operator Shiruq annuncia un webinar per illustrare alle agenzie di viaggi le potenzialità di una meta molto promettente e per molti viaggiatori ancora tutta da scoprire.

L'appuntamento è per il 23 novembre alle 14:30. Per partecipare è sufficiente collegarsi a questo link e compilare il form per l'iscrizione.



Una meta da scoprire

Il Sudan si propone come un prodotto dalle caratteristiche uniche, che viene presentato da Shiruq attraverso 11 itinerari a catalogo più le personalizzazioni per gli individuali. Una meta su cui il tour operator può vantare oltre 20 anni di esperienza, dal momento che è presente in Sudan dal 1999.



Durante il webinar saranno anche forniti agli agenti di viaggi un toolkit con strumenti di prenotazione e vendita da usare in agenzia.



Il Sudan offre innumerevoli luoghi di interesse sia dal punto di vista archeologico (ospita più piradimi dell'Egitto) sia naturalistico, con il deserto del Sahara.



Il webinar sarà un'occasione unica per scoprire un nuovo prodotto da proporre ai clienti: clicca qui per iscriverti.