Ergo Assicurazioni Viaggi incrementa l'organico

"Buone notizie in casa di Ergo Assicurazione Viaggi. È Miguel de Alvarado (nella foto), direttore commerciale chiamato lo scorso maggio a sostituire Daniela Panetta, a commentare un andamento che consente di cominciare a fare progetti a lungo termine. "A livello generale - spiega de Alvarado - le richieste sono ben oltre i livelli pre-Covid. D'altronde è cresciuta la sensibilità del consumatore finale verso i prodotti assicurativi, non solo per i viaggi a lungo raggio come in passato, ma anche per spostamenti più brevi all'interno del nostro Paese...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)