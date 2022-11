Spencer&Carter: new entry per l'inverno e focus su Clikki Light

"Il piano di sviluppo di Spencer&Carter procede a tappe spedite. Dopo la partecipazione a TTG Travel Experience è tempo di un primo bilancio sul 2022 che va chiudendosi. "Siamo molto contenti di essere stati presenti per la prima volta alla fiera, che rappresenta l'evento b2b più importante del settore. A quasi dieci mesi dall'inizio delle attività in Italia - spiega il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia - siamo arrivati a Rimini con un incremento superiore al 45 per cento rispetto al preventivo di budget e una serie di accordi consolidati con tour operator e agenzie di viaggi, che puntiamo ad accrescere ulteriormente nei prossimi mesi. La kermesse riminese è stata il palcoscenico migliore per presentare al trade tutte le novità...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)