Il testo definitivo deve ancora arrivare e potrebbe cambiare molte cose: ma la direzione del decreto Aiuti-quater è tracciata dalla bozza che ha iniziato a circolare questo pomeriggio.

Diversi gli interventi che riguardano più o meno da vicino il settore turistico. Tra questi, il ritocco al tetto del contante. Dopo le ipotesi circolate nelle scorse settimane, partite da una disegno di legge presentata dalla Lega che prevedeva l'innalzamento a 10mila euro contro gli attuali 2mila, la bozza del decreto trova una via intermedia: secondo la prima versione del testo il limite massimo per le transazioni in contanti dovrebbe essere fissato a 5mila euro.



Sempre sul fronte dei pagamenti, nel testo compare anche un bonus per chi installa un Pos: secondo quanto riporta ilsole24ore.com la misura prevederebbe una somma pari al 100% della cifra pagata, per un massimo di 50 euro a terminale installato, da usufruire come credito di imposta.



Bollette, pagamenti a rate

Come ipotizzato pochi giorni fa dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nella bozza sono riportati anche i pagamenti a rate delle bollette per le imprese. Stando al testo, le aziende con sede in Italia potranno chiedere la rateizzazione degli importi dovuti per la componente elettricità e gas naturali ed eccedenti l'importo medio contabilizzato a parità di consumo nel 2021; la misura riguarda le bollette per i consumi effettuati da ottobre 2022 a marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre del prossimo anno.



La bozza inserisce però anche una precisazione: dopo due mancati pagamenti si perderà il diritto alla rateizzazione.