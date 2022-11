"Bollette da pagare a rate": l'ipotesi allo studio del ministro Giorgetti

L'esecutivo sta valutando l'ipotesi di introdurre un pagamento rateale per le bollette dell'energia elettrica. A rivelarlo è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante l'audizione sulla Nadef davanti alle commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato.

Per il momento, stando a quanto affermato da ilsole24ore.com, non vengono fornite ulteriori precisazioni sulla misura (se riguarderà tutte le utenze o meno o se ci saranno vincoli da rispettare per usufruire della rateizzazione), ma la dichiarazione pone l'accento su un tema che negli ultimi mesi il turismo ha più volte portato all'attenzione.



In particolare sono gli hotel e gli impianti sciistici a subire in maniera pesante i rincari delle bollette e diversi alberghi stanno valutando l'opportunità di aprire i battenti o meno.



Il calo del costo del gas nelle ultime settimane farebbe presagire una tregua nel caro bollette (anche quelle dell'elettricità) ma è ancora presto per escludere oscillazioni che potrebbero portare a nuovi rincari.