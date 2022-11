Il nodo dei voli a lungo raggio

Il problema dei voli a lungo raggio rappresenta un tema sempre spinoso che le agenzie si troveranno probabilmente a fronteggiare ancora a lungo.

“Scioperi, cancellazioni, scarsità di collegamenti e aumento dei prezzi sono tutti fattori che mettono a dura prova il lavoro degli intermediari – conferma il responsabile commerciale vettori e biglietteria di Welcome Travel Group, Vittorio Amato -. Per questo puntiamo su rapporti privilegiati con i nostri vettori partner, ai quali chiediamo non solo un piano di incentivazione ad hoc per i nostri affiliati, ma anche supporto dedicato e comunicazione tempestiva di ogni novità o variazione dell’attività”.