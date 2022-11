I viaggi negli Stati Uniti e il punto sugli Stati Generali del Turismo. Le sfide del luxury travel per crescere e il percorso digitale di Bluvacanze. E ancora il Focus Assicurazioni. Questi alcuni dei temi contenuti sull’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Europa-Usa, un business preso al volo

L'Italia nuova gallina dalle uova d'oro per i collegamenti con gli Stati Uniti. Sicuramente non siamo ai livelli di Paesi come Gran Bretagna, Francia o Germania nelle rotte tra Europa e Usa, ma sicuramente dopo la riapertura al traffico post pandemia la Penisola ha guadagnato punti e non è un caso che… (continua sulla digital edition)



Il racconto degli States

Per ricostruire la spesa internazionale il turismo americano punta su un'offerta più diversificata e accessibile a tutti. E mette in campo tutta la sua potenza di fuoco: il governo federale degli Stati Uniti ha infatti previsto… (continua sulla digital edition)



Il turismo vuole ‘contare’ di più

Associazioni di agenzie di viaggi, tour operator, alberghi, poli fieristici e rappresentanti del congressuale. Player dell'open air, del trasporto e dell'extralberghiero. Sono le tante anime del turismo italiano, che nei giorni scorsi si sono radunate a Chianciano Terme, in Toscana, per gli Stati Generali dedicati al settore. Un appuntamento fortemente voluto dall'ex ministro Massimo Garavaglia per gettare le basi del nuovo Piano strategico che dovrà… (continua sulla digital edition)



Lusso, ecco cosa serve

In Italia il numero delle strutture ricettive di lusso non supera l'1 per cento. Eppure da tutte queste dipende il 15 per cento del fatturato dell'intera hôtellerie tricolore, che ammonta a circa 21 miliardi di euro, e il 25 per cento della spesa dei turisti. Ma cosa serve a questo segmento per crescere? Quali sono gli strumenti per rendere la Penisola più competitiva?... (continua sulla digital edition)



Bluvacanze e il digitale

Il digitale al centro delle strategie del trade. È quello che emerge alla convention Bluvacanze su Msc Bellissima alla presenza di 200 agenzie. Le parole d'ordine per il ceo del gruppo, Domenico Pellegrino sono consapevolezza, concretezza, condivisione e competitività grazie alla tecnologia… (continua sulla digital edition)



Focus Assicurazioni: rivoluzione in atto

Il tema sicurezza è sempre al centro delle richieste dei viaggiatori che scelgono una polizza di viaggio. La conferma arriva dai maggiori player del settore, che sottolineano come la ripresa piena dell'outgoing, inclusi i viaggi long haul, abbia portato con sè l'esigenza di sentirsi tutelati innanzitutto sul fronte sanitario… (continua sulla digital edition)