Case vacanze oltre i livelli del pre-pandemia, tutti i numeri del fenomeno

Il mercato delle case vacanza in Italia già nel 2021 aveva recuperato i livelli del pre-pandemia toccando i 10,4 miliardi di euro di fatturato. E anche quest'anno si appresta a tagliare un nuovo record, considerando che già a settembre le prenotazioni valevano 9,7 miliardi.

Lo dicono i numeri diffusi da Aigab - l’associazione italiana gestori affitti brevi - in occasione degli Stati Generali del Turismo di Chianciano Terme.



Un mondo sommerso

Ma quante sono le case vacanze in Italia? L’Istat è arrivata a censirne circa 114mila gestite in maniera imprenditoriale. Nella realtà, ha sottolineato però il presidente di Aigab Marco Celani (nella foto), ci sono “circa 650mila appartamenti prenotabili sulle piattaforme online. È chiaro, quindi, che parliamo di un mondo sommerso che genera quel risentimento nei confronti dei gestori che promuovono in modo professionale circa 250mila alloggi”.



Secondo Celani le tante normative nazionali e regionali non sono in grado di identificare e mappare un fenomeno che non va ostacolato, ma anzi tutelato attraverso regole chiare: “Siamo un settore che contribuisce in modo significativo al Pil del Paese, un settore che produce innovazione, perché abbiamo bisogno di tanto software e di un ecosistema di imprese che si occupano di questo. Siamo poi sostenibili per definizione, perché portiamo turisti dove oggi non arrivano”.



Amina D'Addario