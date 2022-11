Albatravel, partnership con Turismo Irlandese per le agenzie

Si è aperta una partnership fra il gruppo Albatravel e Turismo Irlandese, una collaborazione che permetterà alle agenzie di viaggi di accedere a un’offerta il più possibile completa sul Paese, da un’ampia selezione di hotel a un’offerta di tour, short break e servizi ancillari per proposte su misura.

“L'Irlanda è una meta di viaggio da vivere 12 mesi l’anno, e i nuovi collegamenti aerei fra Genova e Dublino e Roma e Cork permetteranno ai visitatori di vivere nuove destinazioni ed esperienze e di raggiungere l’Irlanda tutto l’anno” dice Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia.



Proprio l’apertura dei due collegamenti ha spinto Albatravel e Turismo Irlandese a organizzare due eventi che si svolgeranno a Genova l’8 novembre e a Roma il 17 per presentare alle agenzie i contenuti dell’accordo.



“L’Irlanda è ormai una meta sempre più di tendenza, con grandi potenzialità ancora da scoprire, adatta ai giovani come alle famiglie e con servizi di alto livello ricettivo, buon cibo e divertimento – dice Luca Riminucci (nella foto), direttore vendite di Albatravel – WHL -. Noi potremo rispondere a qualsiasi esigenza”.