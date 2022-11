Competenza ed innovazione sono i due focus sui quali si concentra Nuovevacanze Travel Group. “Un percorso importante che ci vedrà protagonisti su due fronti ben distinti - commenta Danilo Gorla (nella foto), da un mese cco -. Incentreremo su questi aspetti il rapporto con le agenzie, che dovranno essere le vere protagoniste del mercato; entreremo in maniera empatica comunicando con loro e immedesimandoci in loro; dobbiamo comprendere in primis i bisogni, di conseguenza soddisfare le aspettative”.

Per questo motivo “daremo inizio ad una spinta notevole partecipando in primis ai nostri roadshow di Genova, Firenze, Padova, Brescia e Verona nel mese di novembre; daremo grande spazio subito dopo al nostro Road Tour 1 to 1 che toccherà tutte le regioni d’Italia e che ci vedrà coinvolti nella visita delle adv della rete, alle quali porteremo in maniera tangibile le novità del gruppo. Il ritorno al contatto umano sarà un punto fermo nell’attività dei prossimi mesi”.



La grande novità in casa Nuovevacanze sarà la convention nazionale di fine gennaio, location ancora top secret, dove saranno coinvolte tutte le adv del gruppo in una due giorni ricca di appuntamenti e sorprese.

In questo momento storico in cui ci si deve adattare al cambiamento del mercato, Nuovevacanze Travel Group si fa trovare pronta a partire dal prodotto: nuovo, dedicato e soprattutto tailor made.