Primarete lancia gli eventi per portare i clienti in agenzia

Conquistare clienti per le agenzie di viaggi: Primarete ha avviato con questo obiettivo una serie di eventi che ha preso il via con il "Festival della musica del mare", organizzato in collaborazione con Msc Crociere a bordo di Bellissima.

"Il più grande successo dell’operazione è stato riuscire a far prenotare i clienti nelle nostre agenzie del network", sottolinea il presidente Ivano Zilio (nella foto) in una nota.



Ma il network si sta muovendo anche su altri fronti, come quello dei buoni welfare e sui contratti di affiliazione: le tre tipologie precedenti sono state sostituite da un'unica formula, denominata 'Conosciamoci', basato sul modello del gruppo d'acquisto. Il sistema adottato è quello 'pay and use', fondato sulla flessibilità.