Sabre e BCD Travel rinnovano la partnership a lungo termine

Arriva il rinnovo della partnership a lungo termine tra Sabre e BCD Travel. Un prolungamento di un’intesa strategica all’interno del mercato del business travel che punta ad aumentare il volume delle prenotazioni con Sabre. Le due aziende, inoltre, investiranno e collaboreranno congiuntamente su nuove e avanzate soluzioni per accelerare l’evoluzione tecnologica già in corso all’interno dell’ecosistema dei viaggi aziendali.

“Oggi compiamo un ulteriore importante passo in avanti nella nostra partnership impegnandoci reciprocamente per far progredire il futuro dei viaggi – ha affermato Kurt Ekert, presidente di Sabre -. Questo accordo dimostra il nostro continuo impegno nell'aiutare BCD a raggiungere i propri obiettivi, ossia differenziare le proprie offerte, migliorare l'efficienza operativa e accelerare la propria crescita”.