Cofanetti regalo: al via la collaborazione tra Eataly e Smartbox

Prende il via la collaborazione tra Eatinerari, società del gruppo Eataly specializzata nell’offrire esperienze di gusto e cultura attraverso la formula del cofanetto, e Smartbox. Si tratta di 5 proposte pensate per portare gourmet e intenditori alla scoperta del meglio dell’enogastronomia italiana.

Tra le possibilità si trovano anche una lezione di cucina in compagnia di uno chef o pasticciere e il soggiorno gastronomico nelle più belle città d’Italia con un pranzo o una cena nel ristorante Eataly più vicino.



“Le 5 proposte di food experience – si legge in una nota congiunta - attraverso la partnership tra Eatinerari e Smartbox diventano ancora più accessibili al grande pubblico arrivando nei migliori punti vendita d’Italia e diventando disponibili anche in formato e-box”.