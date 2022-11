eDreams Odigeo e le previsioni 2023: torna la voglia dei viaggi long haul

Se nel 2022 sono state le mete nazionali le protagoniste indiscusse della scena, per il prossimo anno gli italiani hanno già prenotato mete a corto e medio raggio, Milano in testa, ma sognano di poter finalmente partire per destinazioni lontane. È quanto emerge dall’ultima analisi di eDreams Odigeo, che ha appena ultimato il report ‘A year in Travel by eDreams Odigeo 2022’.

Le due classifiche

La classifica delle destinazioni già prenotate per il prossimo anno vede sul ppodio, oltre a Milano sul gradino più alto, Parigi al secondo posto e Barcellona terza, che precede Londra, Madrid e Amsterdam. Catania è settima, seguita da Budapest, da Napoli e, solo in ultima posizione, da Roma.



Ben diverso il ranking delle ricerche dei nostri connazionali, che vede svettare su tutte le destinazioni New York; la medaglia d’argento va a Parigi, ma subito dopo troviamo un’altra meta a lungo raggio: Bangkok.



Londra è quarta, seguita da Amsterdam, mentre al sesto posto si piazza un’altra meta asiatica: Tokyo, seguita da Malé e poi ancora da Barcellona. In nona posizione si piazza Denpasar, la capitale di Bali, mentre al decimo posto c’è Dubai.

“I dati sono chiari - commenta Dana Dunne, Chief Executive Officer di eDreams Odigeo -: le persone decidono di viaggiare ogni volta che possono. Osservando le prenotazioni, i viaggi più brevi al momento vanno per la maggiore. Le persone hanno davvero voglia di lasciarsi alle spalle la pandemia, quindi ci aspettiamo un’ulteriore ascesa per il settore nel 2023".