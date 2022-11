eDreams Odigeo analizza il 2022: Milano e Roma le città preferite

Sono le mete nazionali a dominare la classifica 2022 dei viaggi degli italiani. L’analisi è quella di eDreams Odigeo, che ha appena pubblicato il report ‘A year in Travel by eDreams Odigeo 2022’.

Novità sul podio

Il podio delle città più prenotate fino alla fine di ottobre vede sul gradino più alto Milano, seguita da Catania e Napoli e poi ancora da Palermo e Roma. All’estero, invece, la meta preferita dagli italiani è risultata essere Parigi, al sesto posto nel ranking complessivo. Seguono Tirana, Barcellona, Bari e Londra, al decimo posto.



I mercati internazionali

Analoghe le preferenze degli ospiti internazionali, con Milano e Roma in quinta e sesta posizione nella classifica delle città più prenotate dai turisti esteri. Il 21% di loro è giunto in Italia dalla Spagna, il 17% dalla Francia, il 13% dalla Germania e il 10 dalla Gran Bretagna.



Tornando alle preferenze dei nostri connazionali, se Milano è prima a livello generale, Roma è capolista nelle città con più prenotazioni in hotel, seguita però sempre dal capoluogo lombardo.



A livello internazionale, la top ten delle destinazioni a maggiore crescita per prenotazioni da parte degli italiani è risultata essere Berlino, con un incremento di 514 punti sul 2021, seguita da Manchester e Budapest. Londra è quarta, seguita da Praga e Dublino, una delle new entry di quest’anno insieme a Berlino, a Istanbul che è settima e a Siviglia, in nona posizione. Ottava come crescita di prenotazioni è Marsiglia e decima Malta.