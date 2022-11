Campings.com debutta in Italia e triplica le entrate

La prima stagione italiana del gruppo francese Campings.com si chiude con numeri incoraggianti: oltre 1 milione di sessioni registrate sul sito, una crescita del 260% per il numero di prenotazioni e un incremento delle entrate del 200% rispetto al 2021.

Guardando al prossimo anno, una survey realizzata dall'operatore, come riporta una nota, segnala come la preoccupazione principale della clientela è la perdita di potere d'acquisto: un pensiero che riguarda il 50% dei partecipanti al sondaggio lanciato a inizio ottobre.



Tuttavia le vacanze si confermano una priorità per i clienti, disposti a ridurre le spese di abbigliamento (77%) e sport e svago (45%) prima che quelle per i viaggi (42%).