Bollette, rincari più leggeri del previsto: il gas si ferma a +5%

Impennata scongiurata. Se le previsioni intravedevano un +70% per il costo del gas, l'incremento a ottobre si limiterà a un +5%. Bisogna comunque tenere conto che la base di calcolo è quella delle ultime bollette, decisamente corpose. Ma la nuova stangata per ora è scongiurata.

Come spiega corriere.it, è l'effetto del calo delle tariffe del gas a monte a determinare la limitazione dei rincari. Ma la mancata impennata è dovuta anche alla revisione mensile dei prezzi, che da poche settimane ha sostituito quella trimestrale in vigore fino a poco fa.



Il conteggio in questione riguarda le utenze domestiche che si trovano ancora in condizioni di tutela, ovvero oltre un terzo (il 35,6%).



Per attendere che l'onda lunga arrivi anche alle bollette della luce si dovrà invece aspettare gennaio, ammesso e non concesso che la tendenza al ribasso continui. Le previoni però per ora indicano un calo del 10-15% per il costo dell'energia.