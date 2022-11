Il nuovo Governo alle prese con il turismo, il dramma delle compagnie aeree senza aeromobili e l’anno senza inverno delle agenzie di viaggi. E ancora la voglia di ripartire dell’hotellerie e il Focus Mercatini di Natale. Questi alcuni dei temi contenuti sull’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:



Il nuovo Governo alla prova del turismo

Un Governo in tempi record. Nel giro di un paio di settimane Giorgia Meloni ha accettato l'incarico di Presidente del Consiglio conferitole dal presidente Sergio Mattarella, ha presentato la lista dei ministri e incassato la fiducia dai due rami del Parlamento. Se c'è stato poco spazio per il turismo nel primo discorso del premier alle Camere, è altrettanto… (continua a leggere nella digital edition)



Una questione di priorità

Caro carburante, forte apprezzamento del dollaro, mancanza di personale, guerra in Ucraina e generale innalzamento dei prezzi: i temi all'ordine del giorno sono tanti e gli operatori cingono d'assedio il neo ministro del Turismo e il suo collega responsabile del dicastero delle Infrastrutture per… (continua a leggere nella digital edition)



Il dramma delle compagnie aeree

Da Lufthansa ad Air France-Klm, da British Airways alle major Usa passando anche per le principali compagnie low cost. Non risparmia nessuno l'ultimo effetto dell'onda lunga della pandemia prima, dall'esplosione del conflitto Russia-Ucraina dopo e della crisi economica mondiale in corso… (continua a leggere nella digital edition)



Agenzie di viaggi: l’anno senza inverno

L’inverno tarda ad arrivare. Non solo dal punto di vista meteorologico, con un finale di ottobre dalle temperature decisamente miti: anche per le agenzie di viaggi l'inverno vero e proprio sembra stentare a decollare. E se ci sono prodotti che… (continua a leggere nella digital edition)



Hotel, voglia di reagire

La necessità di tornare a viaggiare non è stata un fuoco di paglia estivo. A testimoniarlo basta il dato degli italiani in movimento in questi giorni del ponte di Ognissanti: 11 milioni e 757mila, secondo le previsioni dell'indagine di Federalberghi. "È sorprendente la voglia di vivere il Belpaese che… (continua a leggere nella digital edition)



Focus Mercatini di Natale: il ritorno degli short break

Il Natale è una stagione magica grazie alle sue atmosfere suggestive. E una delle attrazioni-chiave è indubbiamente quella dei mercatini che popolano tanto le città quanto i borghi, riempiendo vie e piazze di colori e profumi invernali… (continua a leggere nella digital edition)