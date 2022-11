Quality Group in roadshow per incontrare le agenzie con il format 'Qataloghiamoci live'

Proseguirà fino alla primavera il roadshow del Quality Group in giro per l’Italia per incontrare le agenzie di viaggi e illustrare luce i plus e le novità dell’offerta che è stata rivista, ampliata con nuove proposte, prodotti e sezioni. Dopo la prima tappa di Perugia il tour proseguirà poi per Firenze, Arezzo, Como, Reggio Emilia e Genova.

“Un roadshow che segna il ritorno di un format, Qataloghiamoci live, che avevamo iniziato con grande successo e riscontro da parte delle agenzie a gennaio e febbraio 2020 – sottolinea il direttore commerciale Marco Peci (nella foto) -. I nostri product manager incontreranno di persona o in alcuni casi attraverso le nuove tecnologie, gli agenti di viaggi per presentare loro nel dettaglio le novità di prodotto 2023”.