Land of Fashion entra nel programma Air Rewards di Air Arabia

Dal 7 novembre Land of Fashion entrerà a far parte del programma fedeltà Air Rewards di Air Arabia. Grazie al nuovo sodalizio i clienti della compagnia aerea potranno dunque accumulare punti anche facendo acquisti in una delle oltre 600 boutique dei cinque villaggi di Land of Fashion.

“L’accordo siglato con Air Arabia - commenta Luca Zaccomer, marketing director di Land of Fashion Outlet Management (nella foto) - ci permetterà di raggiungere una platea di potenziali clienti di circa 5 milioni di soci nel mondo. Nei prossimi mesi, sia Land of Fashion che Air Arabia lanceranno campagne promozionali social e web per dare un’ulteriore visibilità alla partnership e informare la clientela sulle novità in programma”.



Come si accumulano punti

Per ogni euro speso negli store i membri del programma Air Rewards di Air Arabia potranno accumulare 4 punti; basterà che si rechino negli Infopoint dei villaggi per sottoscrivere la Village Card gratuita e presentare la card del programma fedeltà insieme agli scontrini relativi alle spese sostenute. I punti saranno convalidati immediatamente e potranno essere riscattati comprando servizi a bordo o voli, scegliendo tra le tante rotte servite dalla compagnia aerea.



Come quella tra Milano Bergamo e Sharjah, il cui aeroporto si trova a pochi km dal centro città e ad appena venti minuti da Dubai, che sarà operata quattro volte alla settimana a partire dal 7 dicembre 2022, o ancora i collegamenti per destinazioni quali Dacca, Delhi, Karachi, Sialkot, Muscat, Salah, Jaipur, Bangalore.