In agenzia di viaggi qualcosa non torna. Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il direttore Remo Vangelista presenta il servizio pubblicato a pagina 5 del nuovo numero di TTG Magazine, online e in distribuzione da oggi, 31 ottobre, in cui i network fanno il punto della situazione sulle prenotazioni invernali.



Dal caro bollette, che rallenta i consumatori, fino all'aumento dei prezzi, con preventivi che troppo spesso finiscono per spaventare i clienti.