di Paola Trotta

Bluvacanze lancia la piattaforma ADA completamente trasformata, proponendosi ora come network con un gestionale di 'business analysis', esclusivo, uguale per tutte le sue agenzie.

La messa online durante della convention su MSC Bellissima alla presenza di 200 agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere & Viaggiare, Blunet. “Oggi Ada inizia un nuovo percorso per accompagnare ogni agenzia nella costruzione della propria imprenditorialità”, ha spiegato il d.g. Claudio Busca.



Ada è il gestionale del gruppo dal 2018 che ora cambia volto per migliorare le performance dei singoli adv. “E' un patrimonio di dati messo a sistema, unico, con un linguaggio uniforme e dopo un anno di formazione cartacea con le adv oggi è operativo - ha aggiunto Busca -. Il cuore del sistema è un cruscotto grafico di visualizzazione dei risultati di vendita quotidiani, con immediata evidenza dei fattori strategici di redditività, individuando ad hoc dove intervenire per aumentare il margine operativo lordo”.