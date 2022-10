È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni della Commissione europea – presenta alcune modifiche e novità che ne rendono più agevole la compilazione. In particolare, se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti previsti del Quadro Temporaneo (800mila euro sino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti. Sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu.



Compilazione facoltativa

La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla.



Con la dichiarazione sostituiva – aggiunge il comunicato dell’Agenzia delle Entrate – è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea Temporary Framework e il rispetto delle condizioni previste.