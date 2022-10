Air Plus International: Aulari nuovo director Western Europe, Pantaleo alla guida dell'Italia

Doppio movimento ai vertici di Air Plus Intyernational per quanto riguarda la componente italiana. L’attuale country manager per la Penisola Daniele Aulari (nella foto) assumerà infatti il ruolo di director Western Europe supervisionando, oltre all’Italia, Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Nordics, per un totale di 10 mercati.

“In AirPlus da 17 anni – si legge in una nota -, nei cinque anni in cui ha guidato la sede italiana di AirPlus, Aulari è stato determinante nel consolidare l’Italia come terzo mercato dell’azienda, guidandola nel difficile periodo della pandemia e nel posizionare AirPlus come fornitore di soluzioni di pagamento non solo per il business travel, ma anche per le spese procurement aziendali”.



Contestualmente dal 1° novembre Cecilia Pantaleo, attualmente associate director new business development di AirPlus Italia, assumerà il ruolo di country manager Italia.