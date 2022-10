Comincia oggi la convention di Fiavet a Tenerife. E la neo ministra del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) ha inviato un messaggio di saluto agli agenti riuniti in Spagna.

“Il vostro importante lavoro nel intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero ma anche ai flussi incoming. Il mercato spagnolo è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri Paesi affini per cultura e tradizioni dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere. Il mio impegno al vostro fianco sarà costante”.



Il ruolo delle agenzie

“Oggi siamo condizionati dalle grandi piattaforme, la figura dell'agente di viaggi spesso sembra perdere di centralità ma credo che oggi il professionista abbia un ruolo ancora maggiore perché o siamo nel turismo di massa, in logiche molto poco personali, o in quelle in cui l'agente di viaggi è in grado di offrire al viaggiatore esperienze particolari. Tenerife per esempio non è solo il grande albergo ma è un'isola con tante sfaccettature diverse che vanno comunicate - aggiunge Ivana Jelinic, presidente Fiavet Confcommercio -. La pandemia ci ha insegnato una cosa molto importante, è che i turisti di una nazione non bastano a quel Paese. Il turismo è una materia viva, una filiera articolata. C'è un grande rapporto tra Italia e Spagna che portiamo avanti da anni, i nostri mercati, i nostri popoli hanno un rapporto consolidato che durano nel tempo"



Leonardo Massa, managing drector Italia Msc Crociere ha ricordato come per tutto l’ inverno 2022 e 2023 la compagnia abbia una nave in partenza da Santa Cruze de Tenerife .

Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente spagnolo del Turismo a Roma, ha chiuso: “Siamo lieti di partecipare alla convention Fiavet a Tenerife, che rappresenta l’ennesimo segnale dell’ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing e del ruolo essenziale svolto dalle agenzie”.



“Negli ultimi anni lo sforzo per generare un flusso importante del segmento lusso a Tenerife è stato notevole”, come ha sottolineato David Pérez, ceo Turismo di Tenerife, al punto che la costa sud di Tenerife concentra il maggior numero di posti letto in hotel 5 stelle di tutta la Spagna.