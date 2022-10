Bluvacanze, parte ‘Una Bellissima Convention’: oltre 200 adv per parlare di futuro

di Paola Trotta

Sono oltre 200 le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e del polo distributivo Blunet che sono salpate a bordo di MSC Bellissima per “Una Bellissima Convention”.

La convention sarà un'occasione per fare il punto sul futuro della distribuzione di viaggi e misurazione i risultati, per impostare l’esercizio 2023 e valutare gli sviluppi tecnologici del gestionale b2b.



Una settimana di meeting e discussion panels.



Ricco il parterre del Gold Village che ospita i partner del network, ma non mancano i circa 800 punti vendita del polo distributivo Blunet e la formazione della Blu Academy su welfare, fiscalità, biglietteria aerea e marketing/social media.



Durnate la convention, che si chiuderà il 1° novembre, si terrà anche la “Awards Ceremony”, che premierà i migliori punti vendita.