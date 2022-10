Veratour: la sfida del lungo raggio nel roadshow con le agenzie

Sono oltre 800 le agenzie di viaggi coinvolte nel roadshow nelle principali città italiane realizzato da Veratour che vede al centro, oltre al consolidamento del rapporto con le adv, la programmazione invernale del tour operator.

“Puntiamo a consolidare sempre più il rapporto con le agenzie VeraStore – spiega il direttore commerciale Massimo Broccoli (nella foto) – con loro abbiamo costruito una partnership che punta a restituire valore a chi ne fa parte, basti pensare che il 62% del nostro fatturato arriva dalle VeraStore. Per il turismo gli ultimi due anni sono stati complessi e anche per il futuro le sfide non mancano”. La prima di queste per t.o. e agenzie sarà quella della ripartenza del lungo raggio, incoraggiati dall’andamento delle prenotazioni in particolare per le festività.



“In questo scenario è importante fare squadra – conclude Broccoli -: i tour operator e le agenzie rappresentano ancora oggi la risposta migliore per fornire ai clienti un prodotto tagliato sulle proprie esigenze. Questo ciclo di incontri è pensato proprio per mettere a fattor comune competenze e professionalità”.