Il successo dell’edizione 2022 di TTG Travel Experience, la nuova hospitality in scena a SIA e SUN e i nuovi trend della Vision +23 by TTG. E ancora i piani futuri del Gruppo Nicolaus e le nuove sfide delle agenzie di viaggi. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, interamente dedicato ai personaggi e ai momenti salienti che hanno caratterizzato la tre giorni di Rimini e sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

TTG 2022: alle radici del successo

TTG Travel Experience 2022 ha chiuso i battenti con numeri che certificano un successo palpabile con mano già nel corso della fiera. Con una crescita del 25% di visitatori professionali rispetto al 2021, TTG, SIA e SUN hanno segnato un risultato fondamentale nella ripresa del travel… (continua sulla digital edition)



Vision +23: riscrivere il turismo

Riscrivere un mondo nuovo. È 'The Re-coding Game' il tema della Vision +23 by TTG, presentata a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding. ll tema della scorsa edizione, 'Shape Shifting', evolve verso una direzione creativa e costruttiva, che pone al centro la mutazione dei significati, la ricodifica del senso della realtà… (continua sulla digital edition)



Qualcosa di speciale

Mille sguardi. Il sorriso che si fa largo nei padiglioni perché per troppo tempo abbiamo vissuto sulle montagne russe. Un’edizione di fiera che lascia il segno perché la malinconia degli anni scorsi ha dato spazio a una fiducia rinnovata. Tra i progetti che… (continua sulla digital edition)



SIA e SUN 2022: gli scenari della nuova hospitality

La nostra nuova avventura imprenditoriale inizia da qui". Ömer Gazioglu, ceo Hi Mobilya, ha scelto SIA Hospitality Design per ampliare i confini del business. Il marketplace di IEG per il mondo dell'hotellerie diventa così un gateway per conquistare clientela internazionale. Un vero e proprio debutto per… (continua sulla digital edition)



Massimo Diana è la Star di TTG

È Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, la TTG Star 2022. L'ultima edizione del contest ideato da TTG Italia e realizzato in collaborazione con TTG Travel Experience ha però assunto un valore particolare. Mai come quest'anno… (continua sulla digital edition)



Trasporto aereo: le nuove sfide

Ci sono ancora molti nodi da sciogliere nel trasporto aereo di casa nostra e più in generale a livello internazionale. La via del recupero, con previsioni che cambiano ogni momento, appare più tortuosa di quanto inizialmente previsto, considerando che il post Covid ha portato con sé… (continua sulla digital edition)



Nicolaus, la svolta di Pagliara

L’appuntamento con TTG Travel Experience è un'occasione ghiotta per presentare novità e progetti futuri. Occasione che non si è lasciato sfuggire Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus, per lanciare Valtur Italian Lifestyle Collection, linea di prodotto che… (continua sulla digital edition)



Agenzie di viaggi, un manuale per ripartire

Gli ultimi due anni hanno messo a dura prova le agenzie di viaggi. Non solo per lo stop ai viaggi e alle destinazioni, ma anche per i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. E gli ultimi mesi, con le note difficoltà per il trasporto aereo, hanno complicato ulteriormente le cose. Le diverse tematiche sull'immediato futuro della distribuzione… (continua sulla digital edition)



Il mistero del Metaverso

Alzi la mano chi, sentendo parlare per la prima volta di Metaverso, non ha pensato a Second Life, il mondo virtuale che visse un intenso quanto fugace momento di gloria nella prima metà degli anni 2000. Questa associazione di idee, probabilmente scontata in chiunque… (continua sulla digital edition)



PoliMi: “Il recupero è digital”

Il digitale quale chiave di volta per riportare il turismo ai numeri pre-pandemia. Se ne è parlato a TTG Travel Experience, durante la tradizionale presentazione dei primi risultati della ricerca realizzata dall'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano… (continua sulla digital edition)