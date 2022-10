Bonus bollette per le imprese, la proroga allo studio

Sul tavolo del nuovo Governo, tra le varie urgenze, c'è anche il nodo del caro energia. Se da un lato infatti è vero che gli importi delle bollette dovrebbero calare, è anche vero che i tempi per la riduzione dei costi finali non sono brevissimi.

Come riporta corriere.it le misure a tutela delle imprese scadranno il prossimo novembre: l'obiettivo sarebbe quello di prorogarle almeno fino alla fine dell'anno. Si tratta, nel dettaglio, dei crediti d'imposta al 40% per le aziende energivore e del 30% per tutte le altre.



Inoltre dovrà essere prorogato fino al 31 dicembre il taglio delle accise sui carburanti, la cui scadenza è prevista per il 18 novembre.



I provvedimenti dovrebbero scattare con l'approvazione del decreto legge Aiuti quater. Per i crediti d'imposta i fondi necessari ammontano a 5 miliardi, mentre per il taglio delle accise un ulteriore miliardo.