“Congratulazioni e buon lavoro al nuovo ministro del Turismo Daniela Santanchè. Come avevamo auspicato in più occasioni, il governo Meloni ha deciso di mantenere il dicastero con portafoglio dedicato esclusivamente al settore”. Così il presidente di Assoviaggi Confesercenti, Gianni Rebecchi (nella foto), saluta la nomina al dicastero del settore.

“Assoviaggi - prosegue il numero uno dell'associazione - è pronta ad accompagnare e sostenere il neo ministro in questo mandato per portare avanti le importanti questioni che riguardano oltre 10mila imprese del turismo organizzato, sicuri di poter avviare e mantenere un dialogo costante per trovare le migliori soluzioni in questa fase di difficile ripresa”.