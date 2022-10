Gas sotto i 100 euro, in arrivo la riduzione delle bollette

"Le bollette smetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi". L'affermazione arriva da Davide Tabarelli, presidente di Nomisma e lancia un segnale di ottimismo a tutto il comparto produttivo, non ultimo quello del turismo.

Il prezzo del gas è infatti sceso sotto i 100 euro, come riporta ansa.it, confermando una tendenza che ormai va avanti da diversi giorni e che vede un'inversione di marcia del costo del gas rispetto ai picchi della scorsa estate.



A beneficiarne, molte imprese del settore turistico, non ultime gli alberghi (già da tempo preoccupate per i rincari) e gli impianti sciistici, che da diverse settimane avevano lanciato l'allarme sull'incremento dei costi e di conseguenza dei prezzi.