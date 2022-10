La ripresa del turismo in Europa non rallenta: quarto trimestre al rialzo

Ancora numeri in crescita, fino alla fine dell'anno, per il turismo in Europa. Inflazione, recessione e situazione politica internazionale dunque non frenano la ripresa del travel, stando a quanto riporta ForwardKeys.

Le cifre sulla vendita dei biglietti aerei, ripresi da traveldailynews.com, segnano un miglioramento nella seconda metà del 2022.



Nel terzo trimestre gli arrivi sono diminuiti del 29% rispetto al 2019, con un ulteriore accorciamento delle distanze.



Stando alle previsioni, nel quarto trimestre ci sarà una ripresa in Europa rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato riguarderà tutte le Regioni, ma a guidare saranno i Paesi del Nord con un +10% tra il terzo e il quarto trimestre.