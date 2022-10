Anche Federturismo Confindustria si unisce alle congratulazioni per il neo ministro del Turismo Daniela Santanchè. “Essenziale il mantenimento del Ministero del Turismo per la governance del settore; siamo soddisfatti per la nomina di Daniela Santanchè” commenta il presidente Marina Lalli.

“Crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina, aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, incremento dei tassi d'interesse, la fine del Temporary Framework per il Covid sugli aiuti di Stato stanno minacciando l’esistenza di migliaia di imprese turistiche - spiega Lalli -. E nonostante il settore si confermi trainante per l'industria e l'economia italiana le sfide che il neo ministro dovrà affrontare nell'immediato sono grandi e molteplici. Avevamo bisogno che il settore rimanesse al centro dell'azione del Governo e siamo soddisfatti di aver mantenuto un Ministero dedicato con portafoglio, che abbiamo conquistato a fatica, con a capo una donna imprenditrice che con la sua conoscenza del settore e le sue competenze siamo sicuri saprà dettare la politica nazionale del turismo in un momento così delicato. Al ministro Santanchè rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, assicurando sin da ora la piena disponibilità a collaborare insieme nell’interesse del Paese”.