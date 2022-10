Cominciano ad arrivare le prime reazioni alla nomina di Daniela Santanchè alla guida del Ministero del Turismo.

Fra i primi a congratularsi è la presidente di Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic (nella foto), che commenta: “Sono molto contenta di potermi confrontare con una donna battagliera, in un Governo dove per la prima volta abbiamo un premier donna, Giorgia Meloni. Fiavet-Confcommercio apprezza il programma decisivo sul turismo, un settore che esce da due anni di grandi difficoltà, e ha ancora complesse prospettive di recupero per diverse ragioni. Siamo pronti a collaborare portando la voce dell’imprenditoria del turismo nazionale che tanto peso ha sul Pil italiano. Il ministro del Turismo è una figura indispensabile in Italia e sono certa che Daniela Santanchè eleverà questo ruolo con la sua concretezza e grande capacità di programmazione”.