Più cultura contabile, legale e assicurativa per gli agenti di viaggio. Rilevando le tante difficoltà di gestione emerse nel canale vendite durante la pandemia, dovute a cambiamenti troppo rapidi e poco chiari prodotti in primis dalle istituzioni, Aiav sottolinea l'importanza consulenza offerta ai propri soci.

"Non basta appoggiarsi ad avvocati di fiducia - hanno spiegato Fulvio Avataneo (nella foto) e Veronica Scaletta, rispettivamente presidente e membro dell'ufficio legale Aiav - perché occorre conoscere nello specifico i codici del turismo; non è un caso che la percentuale di contenziosi dai noi trattati direttamente con consulti preventivi gratuiti hanno un tasso di conversione in cause legali bassissimo. Purtroppo è ancora alto il numero di agenti di viaggi che tende a interpellarci quando è troppo tardi, perché gli aspetti di gestione burocratica sono erroneamente considerati subordinati all'impellenza della vendita".



Alberto Caspani