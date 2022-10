Aic Travel Group porta in adv una nuova era del retail

Aic Travel Group arriva sul mercato italiano, pronto a guidare le agenzie in una nuova era del retail. La piattaforma dell'hub dispone infatti di una delle più ampie offerte integrate di prodotti turistici, avendo all'attivo un'esperienza internazionale di quasi vent'anni e configurandosi come global key player della distribuzione online.

I numeri non lasciano spazio a dubbi: più di 650mila hotel a prezzi netti, oltre 30mila contratti diretti e catene alberghiere in direct connectivity, 100 integrazioni Xml e specialisti Dmc in continua crescita, ma soprattutto tariffe agili, dinamiche e sempre al top della competitività.



"Se l'hardware del gruppo ha base a Ginevra - spiega Fabio Giangrande, managing director di Aic Travel Group - il software della piattaforma presenta indubbiamente aspetti familiari, visto che si avvale del contributo della sister company Netstorming, pioniera in Italia della tecnologia dedicata al travel".



Grazie all'aggiornamento costante degli algoritmi, sia l'accorciamento dei tempi di prenotazione che l'aumento delle possibilità di cancellazione non sono più un problema.

"Il nostro modello di business ha inoltre il vantaggio della trasversalità - aggiunge Giangrande -, perché fa leva su servizi accessori come i trasferimenti, i voli, il noleggio e i programmi delle attività, sempre in ottica di dynamic packaging. In definitiva siamo una realtà di mercato generalista, 'leggera' a livello commerciale perché priva di rappresentanze sul territorio, i cui pilastri sono il prodotto, il prezzo e la customer care".