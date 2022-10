E’ partito da Firenze il roadtour del network Gattinoni che, attraverso 15 appuntamenti in tutta Italia, consentirà di incontrare circa 600 agenzie per confrontarsi, esprimere le eventuali criticità riscontrate nella ripartenza, sottolineare i punti di forza, valorizzare gli strumenti e l’importanza che il Gruppo ha attualmente nel settore.

L’evento, chiamato quest’anno ‘Better Together’ sarà realizzato insieme agli sponsor Visit Malta, Boscolo, Grandi Navi Veloci e Norwegian Cruise Line e terminerà il prossimo 30 novembre con la tappa di Catania.



“Faremo insieme una overview di questo difficile biennio, dell’evoluzione che ha avuto il Gruppo e come questa si traduca in benefici per tutti – evidenzia Antonella Ferrari (nella foto), direttore reti network -. Sottolineeremo la necessità per le agenzie di assecondare con flessibilità i cambiamenti dei comportamenti dei clienti raggiungendoli e fidelizzandoli attraverso la multicanalità. Abbiamo acquisito un patrimonio di esperienze di grande spessore, in termini di ricchezza di prodotto, tecnologia, marketing, formazione: dobbiamo metterlo a frutto nel più profittevole dei modi. E dobbiamo farlo together, insieme”.