Passaporti, le voci fuori dal coro di Sicilia ed Emilia Romagna

Sul tema dei problemi connessi ai lunghi tempi per il rilascio dei passaporti, non tutti si trovano però d'accordo.

Una voce fuori dal coro è ad esempio quella di Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Sicilia: “Almeno nella prefettura di Agrigento, i tempi sono simili a quelli del pre-pandemia: tre o quattro settimane per ottenere il rilascio del passaporto. Ma credo - aggiunge - che la situazione sia simile anche in altre provincie della Sicilia, perché segnalazioni non mi sono mai arrivate”.

Stesse tempistiche anche per Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche: “Dipende, ma in genere si sta attorno al mese. Ma sono anche frequenti i casi in cui, mostrando un motivo impellente al viaggio tramite dichiarazione di agenzia, le questure accelerano i tempi e si arriva alla settimana, a volte anche meno”. A.D.A.