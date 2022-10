Fiavet Piemonte, operazione Polonia: via ai pacchetti per Breslavia

E il mercato di Natale della polacca Breslavia, uno dei più grandi d’Europa, il protagonista del pacchetto realizzato da un gruppo di sei agenzie associate a Fiavet Piemonte insieme ai fornitori polacchi incontrati nell’eductour in Bassa Slesia organizzato proprio da Fiavet Piemonte pochi giorni fa.

Il pacchetto si avvale del nuovo volo Ryanair Torino-Breslavia, operato ogni lunedì e venerdì, e prevede un soggiorno di quattro giorni, dal 9 al 12 dicembre, quotato per gruppi volo incluso da Torino. Un'operazione concertata con l’Ente del Turismo Polacco e promossa da Confindustria Polonia, che ha stretto con Fiavet Piemonte una nuova partnership dedicata allo sviluppo dell’interscambio turistico tra Bassa Slesia e Piemonte, in collaborazione con Turismo Torino e Visit Piemonte.



La partnership con Confindustria Polonia

"Confindustria Polonia - spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte - ci ha contattati tramite Confindustria Piemonte, chiedendoci di selezionare insieme a Turismo Torino un’offerta significativa da presentare in workshop ai buyer polacchi. È iniziata così la nostra collaborazione con Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia. Insieme abbiamo organizzato anche l’eductour per i nostri agenti a Breslavia, meta affascinante e semisconosciuta in Italia".



“L’operazione - aggiunge Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia - costruisce nuovi ponti e nuove relazioni di business tra Bassa Slesia e Piemonte, tra Wroclaw e la mia Torino. Con il volo di Ryanair abbiamo avviato la collaborazione tra gli aeroporti”. L’idea di Confindustria Polonia è di replicare il format anche altrove, collaborando con altre Fiavet regionali.