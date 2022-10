Intesa fra Assoturismo e Fai per promuovere le bellezze italiane in agenzia

Una sinergia tra il mondo dell’impresa, quello della cultura e quello del no profit a favore del turismo italiano. È questo l’obiettivo in cui si inserisce il protocollo d’intesa sottoscritto da Assoturismo con il Fai, Fondo per l’ambiente italiano, che vuole diffondere e far conoscere il valore e il patrimonio paesaggistico e artistico dei beni presenti sul territorio italiano.

“La partnership tra Fai e Assoturismo – dice Vittorio Messina, presidente di Assoturismo – vuole divulgare un messaggio valoriale che porti ad una sinergia con le realtà imprenditoriali, a sostegno della cultura ed in particolare del territorio di riferimento delle varie realtà.”



Le associazioni si impegnano ad una collaborazione in questa direzione, attraverso tutti gli strumenti e le attività a disposizione.



"Il Fai - afferma Marco Di Luccio, direttore beni del Fai - crede fortemente che per uno sviluppo valoriale ed economico del turismo in Italia sia indispensabile una sinergia tra il mondo dell'impresa, quello culturale e quello del non profit. Il protocollo d'intesa con la Federazione Nazionale Assoturismo Confesercenti è per noi una grande opportunità di divulgazione e per fare rete con il territorio."