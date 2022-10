Non solo balneare: i programmi Gattinoni per l'inverno

di Silvana Piana

Gattinoni si presenta alla nuova stagione con una serie di new entry che riguardano sia le mete più vicine che il lungo raggio.

"Sono tante le novità di prodotto che abbiamo messo in cantiere per il 2023 - dice Sergio Testi (nella foto), direttore generale Gruppo Gattinoni -. Siamo convinti che i viaggi si riprenderanno lo spazio che nell'estate 2022 è stato assorbito principalmente da vacanze balneari. Come network, siamo pronti con tutti i tipi di contributi per favorire la piena ripresa del mercato".



Le novità riguardano i diversi cataloghi, da Selected Mare Estero, con 72 strutture dislocate in Mar Rosso, Canarie, Repubblica Dominicana e Messico, fino Selected Montagna, con 50 strutture, molte delle quali dedicate al target family; e ancora i Tour Travel Experience, di gruppo o individuali, con guide locali parlanti italiano e una spiccata componente esperienziale.



Non solo Europa

A febbraio 2023 prenderanno il via le Crociere sul Nilo e i viaggi in Estremo Oriente (Cambogia, Vietnam, Giappone, India, Thailandia); da marzo, invece, quelli in Medioriente (Giordania, Israele, Oman e Arabia Saudita) e Africa (Marocco, Botswana, Kenya, Namibia, Sudafrica, Tanzania). Ad aprile sarà la volta degli Stati Uniti, con estensioni in Canada e Messico; da giugno Nord Europa, con Islanda e Scandinavia.



Inoltre, in particolare per la clientela appassionata di viaggi d'esplorazione, i Viaggi Firmati di Robintur, che sono entrati a pieno titolo nella programmazione Gattinoni Travel. Si tratta di viaggi con accompagnatore dall'Italia, con 12 partenze già fissate, per Dubai & Oman, Vietnam & Cambogia, Costa Rica & Panama, Giappone, Uzbekistan, Stati Uniti, Islanda, Botswana, Australia, Argentina e Thailandia.