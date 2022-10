Easy Market: ecco le novità in programma per le agenzie di viaggi

"Easy Market investe ancora una volta sulle agenzie. L'idea è sempre la stessa: studiare strumenti 'rivoluzionari' al servizio delle adv, capaci di tutelare e supportare realmente la loro attività. A tal proposito, Easy Market punta ancora una volta al rilancio, e lo fa attraverso importanti novità. A breve le agenzie potranno preimpostare la loro fee o mark-up nella sezione voli in modo da poter fornire al cliente, anche durante il processo di scelta della tratta, il prezzo finale comprensivo dei diritti di agenzia. Con lo stesso rilascio andrà live il Self change tool, strumento che consentirà all'agenzia di gestire in piena autonomia i cambi volo e itinerario. Continuano inoltre gli upgrade relativi al salvadanaio elettronico...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)