Montanucci, Maavi: “Stiamo lavorando con i vettori per il ritorno delle commissioni”

Enrica Montanucci, presidente Maavi, interviene sulla questione delle commissioni legate al trasporto aereo. In queste ore Montanucci ha contattato il nostro giornale per spiegare che: “Da settembre del 2020 stiamo incontrando le compagnie aeree perché bisogna mettere ordine nella filiera. Abbiamo anche aperto un canale con le low cost. Abbiamo incontrato Delta, Lufthansa, Emirates e American tra le prime, con un’opera che oserei definire di sfondamento. Negli Stati Uniti hanno ripreso a riconoscere le commissioni alle adv e anche in Gran Bretagna la situazione sta cambiando. Mi aspetto che questa avvenga anche in Italia anche se non sarà imminente, ma lavoriamo per raggiungere l’obiettivo”.